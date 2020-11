Grégoire LUCET

LUXIT Recrute Vos Futures Pépites <<<>>> www.luxitpro.fr



Luxit, une équipe de passionnés constamment en quête de nouveaux Talents / Diamants qui nourrissent notre quotidien jour après jour et à qui nous apportons une écoute attentive, ainsi quun accompagnement personnalisé.



Nous sommes au cœur des problématiques de nos clients en leur proposant un accompagnement IN SITU de leur structure pour répondre au mieux à leurs fortes contraintes et exigences.



Le recrutement, cest une opportunité pour l'entreprise, ainsi que LA solution pour se développer, garantir sa compétitivité et sa pérennité.



C'est aussi permettre à des potentiels inexploités de se réaliser et que l'envie de se lever tous les matins demeure pour s'épanouir professionnellement, en accomplissant de beaux challenges et défis au quotidien !



N'oublions pas que cest grâce aux salariés que le sang coule dans les veines dune entreprise !



A ce titre, la reconnaissance ne coûte rien alors ne nous privons pas d'en abuser afin que chaque salarié, quel quil soit, puisse partager les enjeux de son entreprise et apporter toute sa Lumière, son Energie et sa Force au quotidien.



Nos équipes accompagnent les entreprises, Grands groupes internationaux et PME-PMI dans leurs projets de recrutement pour les secteurs d'activité Digital / IT / Télécom / Industrie / Grande distribution / Banque / Finance / Assurance / Services BtoB & BtoC