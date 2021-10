Grégoire MAJESTÉ-LARROUY

DIPLOME INGENIEUR AERONAUTIQUE à IPSA PARIS

-Ingénierie des affaires aéronautiques.

-Spécialisé en Gestion de la Maintenance et de la Production et de la Mécanique et Structures.

-Diplômé en Septembre 2020.



MASTER SPÉCIALISÉ EN MANAGEMENT ET COMPÉTENCES INTERNATIONALES à AUDENCIA NANTES

-Stratégie, Finance, Organisation et changement, Marketing, Ressources humaines.

-Entrepreneuriat, Négociation, Achats, Gestion de projets internationaux.

-Économie internationale.

-Diplômé en 2021.



ENTREPRENEUR

-Fondateur de MAROVSSI business eCommerce : https://marovssi.com/ .



INVESTISSEUR

-Forex & Crypto-monnaies

-Trading



POINTS FORTS

-Intelligence émotionnelle: (capacité à convaincre, recherche de plaisir sans contrainte).

-Intelligence des situations: (actions guidées par l'intuition).

-Intelligence normative: (respect des règles, des valeurs, Intuition au risque).

-Intelligence conceptuelle: (Actions après analyse).

-Adaptabilité

-Empathie

-Rigueur

-Partage

-Plaisir

-Humilité

-Travail déquipe.