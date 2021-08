Gregory DEMARQUE

Technicien plasturgiste de formation, mes différentes expériences m'ont tour à tour ouvert d'autres horizons, tels que :

- le management d'un site de production,

- la mise en place de systémes d'assurance qualité, sécurité et environnement

- la gestion de projet ERP et gestion de données techniques,

- L'innovation autour de produits de grande consommation, en équipe intégrée, avec des designers produits.

- La gestion administrative et comptable,

- La prospection et la gestion commerciale d'un portefeuille de clients,

- Les achats de composants techniques ou de moyens de production.



Deux expériences de création d'entreprise viennent compléter ce parcours.



Mes compétences :

Développement Produits

Innovation