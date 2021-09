Gregory EUGÈNE

Dans l univers depuis 10 ans cette année, j ai pu acquérir une expérience diverse et variée.

Ayant démarré sur Angers chef equipe puis rapidement responsable production pendant 4 ans, je suis ensuite allé aider sur romorantin pendant un an puis j ai accompagné le démarrage de la plateforme de chaumont pendant 3 mois et celle de bozouls pendant 1 an avant de prendre la responsabilité de celle de gueret où nous sommes passés de 27 personnes à 180 aujourd'hui.

Cela m'a permis de m enrichir personnellement et de transmettre mon savoir afin de développer ces différents sites toujours dans un but d atteindre les objectifs fixés en terme de délai, qualité et productivité.