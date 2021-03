Grégory H.

J'ai un diplôme d'Ingénieur électronicien en Technologie de l'Information et de la Communication et 8 ans d'expérience en Informatique.



Titulaire du BAFA (j'ai enseigné durant 15 ans la pratique de la planche a voile et du ski, mes deux spécialisations, dans des centres de vacances a l'AROEVEN) je suis aujourd'hui en réorientation de carrière dans l’éducation et la formation.



Je cherche donc un travail d'enseignant ou de formateur à temps partiel,





Mes compétences :

Linux

Javascript

SQL

Oracle

Java EE

Hibernate

J2EE

Java Platform

Java

Struts

Electronique analogique

Electronique numérique

Mathématiques

Electronique