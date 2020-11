Grégory HENAULT

Je suis actuellement Conseiller Immobilier Indépendant pour le réseau Safti.



Je suis doté dun sens pragmatique et réaliste du commerce ainsi que de lécoute et de la satisfaction de mes clients / partenaires.



Volontaire et loyal, je peux travailler en totale autonomie ou en équipe.



Jai aussi la capacité de garder en tête les objectifs qui me sont fixés, et les remarques qui me sont faites, pour chercher à progresser. J'aime lorsqu'il y a des challenges à relever.



D'une nature plutôt altruiste, j'aime contribuer au bien être de mes collègues.



Je cherche surtout à élargir mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Esprit d'équipe

Veille

Internet

Motivation

Management

Access

Excel

Powerpoint

Word

As400

Mirakl

Magento

Omega

Autonomie commerciale

Adaptabilité