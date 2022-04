Julie JACOB

Après 10 ans d'expérience en tant que Coordinatrice d'Agence, dans l'aménagement d'espace de travail (Plateforme, Cloison, Rayonnages, Mobilier de bureau, Gondoles de magasin...), j'ai créé mon entreprise WORK OFFICE.

Spécialisée dans l''externalisation des tâches administratives et commerciales, WORK OFFICE peut devenir votre partenaire privilégié.



Vos avantages:

EFFICACITÉ: des prestations adaptées à vos besoins

LIBERTÉ: aucun engagement de durée

FLEXIBILITÉ: pas de contrainte d'absence pour maladie ou congés payés

OPTIMISATION DES COÛTS: pas de charge salariale

SIMPLICITÉ: aucune déclaration ou frais liés à une embauche



Nos prestations:

Appels d'offres, Gestion commerciale, Secrétariat, Classement, Archivage, Saisie informatique, Prospection B to B, Qualification et Mise à jour de fichier client, Réalisation de plans d’aménagement.



Vous souhaitez vous consacrer entièrement à votre activité?

Vous désirez réduire vos charges de fonctionnement?

Vous avez besoin d’une assistance pour vos tâches administratives et/ou commerciales?



Contactez nous!



WORK OFFICE,

Votre épaule administrative et commerciale



http://www.work-office.fr/









Mes compétences :

Appels d'offres

Marchés publics

Gestion commerciale

Secrétariat

Conseil en organisation

Prospection

Assistance administrative

Développement commercial

Téléprospection