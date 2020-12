Grégory REGNIER

Chargé d'affaires depuis plus de 15 ans au sein de MANPOWER France.



Pour accompagner les entreprises et les individus, MANPOWERGROUP PROPOSE DES SOLUTIONS INNOVANTES.



RELEVER LES NOUVEAUX ENJEUX DES MARCHÉS DE L'EMPLOI, trouver le bon collaborateur, avec les compétences appropriées, à un endroit précis et à un moment donné. Lattirer, savoir collaborer avec lui, le former et le faire évoluer pour mieux le retenir : voila les défis auxquels sont aujourdhui confrontées les entreprises, partout dans le monde.



Les compétences sont devenues un levier central de croissance : cela exige une nouvelle façon de concevoir, identifier, gérer et manager les talents individuels.



En combinant cette vision globale à une approche locale, ManpowerGroup répond à cette nouvelle donne au travers de ses marques, qui contribuent ainsi à la croissance des entreprises et participent au développement professionnel des individus.



La gamme des solutions de ManpowerGroup englobe le travail temporaire, le recrutement, lévaluation des compétences, la formation et le développement des compétences, la gestion des carrières, loutplacement, lexternalisation et le conseil.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Offres commerciales

Suivi commercial et administratif

Prospection commerciale

Ciblage prospects

Argumentaire de Vente