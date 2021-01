Groupe AGYLIS

Créée en 2006 par des anciens dirigeants de SSII cotées en bourse, AGYLIS compte aujourd’hui plus d’une centaine de collaborateurs spécialisés dans les métiers du conseil, de l'intégration et l'infogérance de systèmes d’information. Nous sommes implantés sur les sites de Paris, Lyon, Nantes et Montréal.



Nous avons un axe de développement fort autour des technologies telles que les NTIC, la Business Intelligence et SAP.



Indépendant ou salarié en recherche de missions à forte valeur ajoutée, n'hésitez pas à nous contacter!

Nous recherchons des candidats mobiles soit en région île de France, soit en France, soit en Europe ou enfin à l'international.



Nous recherchons actuellement les profils suivants:



En Région parisienne :

- Consultants BI (Cognos)

- Consultants SAP tous profils

- Expert technique Peoplesoft

- Concepteur REST/SOAP

- Développeur Java, plateforme Ansible

- Expert ODM

- MOE VMWare

- Développeur HP Extsream

- Expert UC4

- Profils Mainframe (Cobol, Pacbase...)

- Profils mobilité (IOS, Androïd, Windows Phone...)

- Profils .net



A Nantes :

- Concepteur/Développeur J2ee

- Concepteur/Développeur Dot Net

- Développeurs/ Experts Biztalk

- Développeur Php-Symfony



En Région Rhône-Alpes :

- Chef de Projet .net Senior

- Consultant Biztalk

- Développeur Java J2EE



A l'international (Canada) :

- Consultants SAP tous profils





Nos agences:



PARIS

9 bis rue Henri Martin

92100 Boulogne - Billancourt

Tél : 01 46 55 55 03



NANTES

12 avenue Carnot

44017 Nantes Cedex 01

Tél: 02 72 64 40 16



LYON

26 rue Louis Guérin

69100 Villeurbanne

Tél: 04 78 33 54 20



MONTREAL - CANADA

1260 rue Crescent

Montréal (Québec) H3G 2A9

Tél: 514 439 4001







www.agylis.com



