Bonjour je suis Guerfi Camel, homme de terrain et de formation C.A.P. Métallier soudeur. Dans le monde industriel Français et étranger, mon enrichissante expérience professionnelle m’a permise d’accroître: polyvalence, rigueur et un intérêt considérable pour les différents modes de travail et de culture. Je justifie d'une bonne maîtrise en lecture de plans, assemblage, soudure, gestion de chantier.... et j'ai fait preuve dans de nombreux secteurs industriels : chimie, chocolat, lait, tabac, gaz, nucléaire...., d'une bonne capacité à intégrer de nouveaux procédés.

Lors de mon déplacement, en 2006, durée : quatre mois au Maroc ( Barrages électriques Ahmed El Han sali Moyenne Atlas ). En charge : la gestion de chantier ( Encadrement de seize personnes ), moyens techniques, moyens humains qualifiés, mais aussi qualités, sécurité, organisation, administration, ..... J'ai pu y développer des qualités nécessaires à l'encadrement et à la gestion du personnel : dynamisme, rigueur, pédagogie, esprit fédérateur, écoute, respect.....

Ou encore à l'arsenal militaire de Toulon. Durée : trois mois, Organisation en général, Prise de cotes, assemblage et soudure de tuyauteries acier et inox haute pression destiné, à l’alimentation de bouteilles et d’un caisson hyperbare en mélange respiratoire, dans le cadre d’expérimentation des grandes profondeurs des plongeurs de l'Armée Française.

Aujourd'hui, les connaissances théoriques et pratiques que j’ai acquises tout au long de ma vie active, m'orientent pour ma plus grande joie vers le poste que j'occupe aujourd'hui : Technicien de maintenance en chaudronnerie secteur nucléaire, au sein de l'unité de logistique et de maintenance de la direction production et ingénierie nucléaire d'Edf.



Une de mes passions: Le Football, Entraîneur dirigeant au sein de l’école de football du SC Ottmarsheim, catégorie – 13 ans (1 ans), catégorie -15 ans (9 ans), catégorie – 18 ans (2 ans), 2006-2009 coach dirigeant catégorie équipe seniors 2 , 2010 Catégorie -15 ans et depuis 2011 Catégorie Pitchouns-Débutants(5-8 ans)Vraiment choux et président de la section jeune.



Mes compétences :

Tuyauterie Industrielle

Chaudronnerie

Soudure

Tuyauterie industrielle toute nuance d'acier

Tuyauterie

Gestion de chantier

nucléaire

Encadrement

gaz

pharmacie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel