Guézennec JULIEN (GUÉZENNEC)

Je réalise des sites et applications Internet/multimédia depuis 1998.

Jaime apporter de l'importance aux interfaces (IHM) et à lergonomie utilisateur (UX).

Fort dune expérience en programmation / design et en gestion de projet, j'ai acquis une grande souplesse dans l'exécution des tâches complexes et/ou demandant un large éventail de technologie. J'ai réalisé des projets en agence, en freelance, et avec de grands comptes.



Depuis 2008 en CDI chez Bouygues Telecom, je travaille comme cadre ingénieur développeur Internet, dans le département Innovation, Recherche et Développement (R&D) : Web, Internet sur TV, mobile/tablettes, IoT... Activité : Trouver des idées, concevoir des prototypes POC, intéresser les personnes sur le sujet via des démonstrations...



De 2011 à 2015 j'ai donné des cours de JS, HTML5 et CSS3 dans différentes écoles parisiennes (IESA, HETIC,...) (Env. 25 jours/an en auto-entrepreneur)

Depuis 2011, je suis aussi impliqué dans le collectif de codeurs "#ParisJS" (http://parisjs.org ) avec lequel nous organisons des événements mensuels. J'y ai aussi présenté plusieurs "talks".



En résumé :

- Intérêts : Internet, Multimédia, développement, Photoshop, news, réseaux sociaux, 2D/3D, vidéo, animations, audio, dataviz, interactivité, IA ...

- Compétences : HTML5 (Jade/Emmet), JS (React/jQuery), CSS3 (SASS/LESS), NodeJS (NPM/Yarn), Linux (Shell/Cmd), PHP/Apache, MySQL, MangoDB, XML/JSON/RSS, Amazon AWS (CloudFormation, EC2, S3, ...), Google Cloud (Dialog Flow, Translate, Analytics, etc), Docker, GitHub (Gitlab), API (OpenAPI), WordPress (Custom), SEO, Security... etc...



Dernières formations :

2021 Règlement Général pour la Protection des Données (0.33)

2020 Mission Handicap Bouygues Telecom (0.5)

2020 Sensibilisation à la menace terroriste (0.20)

2019 DevOps - La démarche pour délivrer en continu (14.00)

2019 Essentiels de la sécurité de l'information (0.15)

2018 CPF - Architecture sur Amazon WebServices (28.00)

2018 L'éthique professionnelle chez Bouygues Telecom (E-Campus) (0.50)

2018 Mission Handicap Bouygues Telecom (0.50)

2017 ReactJS, maîtriser le Framework JavaScript (21.00)

2016 Node JS - Programmation Javascript côté Serveur (28.00)

2013 Dévt d'applications pour mobile multi plates-formes (pour DSI) - IBMB320 (35.00)

2010 Formation à l'utilisation des extincteurs (2.00)

2010 Management de projet pour chefs de projet (21.00)

2010 Procédure d'urgence en cas d'évacuation (2.00)

2009 Prise de parole en public 2 (14.00)



Mon CV : https://julienweb.fr/CV_Julien_Guézennec_2023.pdf