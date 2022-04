Jamel AMMAR

- Ingénieur senior et intégrateur en sécurité et réseaux

- Architecte technique

- Mettre en production des infrastructures sécurisées pour des grandes comptes à bases des:

*F5 Big IP LTM et ASM: installation et configuration en mode haute disponibilité

* Mcafee NSP, NSM et MVM : installation et configuration en mode haute disponibilité

*Firewall Juniper SRX: installation et configuration en mode haute disponibilité

* Firewall Cisco ASA: installation et configuration en mode haute disponibilité

* Switching et Router Cisco: défintion et configuration en mode haute disponibilité

* Platforme de monitoring : nagios,cacti, eon,zabbix,netflow,ntp, centos

-Hardening des serveurs, des équipements et des services suivant les normes CIS, NIST, SANS

- Gestion et Traitement des incidents (niveau 2 & 3)

- Définition des architectures techniques et choix des solutions techniques

- Validation des chartes des projets

- Chef des projets: Internet Banking, LAN seggregation, monitoring et surveillance

- Documentation et livrables: Documents LLD, HLD, DIT, DIX, DIQ



Mes compétences :

Intranet

JavaScript

Informatique

Cisco ASA

junos security

advanced junos security

F5 administration and configuration

F5 LTM ASM

Hardening servers,network equipement and security

SQL

PHP

MySQL

Apache WEB Server

WebSENSE

VMware

LDAP

PostgreSQL

Oracle 11g

Geographic Information Systems

FLEX

UNIX

TMG

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

Nessus

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

Java Server Pages

Java

Intrusion Prevention System

Intrusion Detection System

IMAP

GNU

Dynamic Host Control protocol

Linux Redhat

Routeur Cisco

Centreon et Nagios

F5 LTM et ASM

Zabbix

Asterisk

Juniper

Ubuntu Server

Cacti

Postfix

Cisco Switches

VPN

Apache

CentOS

Squid

Debian

Cach Management

Capacity Planning

Router

Transmission Microwave

Wi-Fi

WiMAX

Domain Name Server Protocol

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2008 Server

Nagios

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

Windows Server

Active Directory

Linux Red Hat

VMware ESX 5

VMware vSphere

Wireshark

Level Design

Low-Level Design

Microsoft Visio

Syslog

NTP

Linux

Blue

Cisco Switches/Routers

Linux Centos

Mic