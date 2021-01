Séverine MERAT

Bonjour,



Je suis actuellement jeune diplômée de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), Génie Biologique, spécialité biomédical.

Je suis spécialisée dans les Affaires Réglementaires des Dispositifs Médicaux, et suis ouverte à de nouvelles opportunités dans ce domaine en région Auvergne-Rhône-Alpes (de préférence aux alentours de Lyon et Grenoble).



Je vous remercie pour l'attention apportée à mon profil et serai ravie d'échanger avec vous pour vous présenter mon profil et mes aspirations.