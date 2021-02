Guichard MICHAËL

Les univers ou j'ai agi :



- la Finance Non cotée (FCPI/FCPR/FIP...).

J'ai suivi dans ce domaine les formations AFIC



- la Finance cotée (Gestion Obligataire, Action, OPCVM...).

J'ai suivi dans ce domaine une formation First Finance



- l'Assurance et la Réassurance.

Je suis des formations complémentaires en ces domaines en Interne (Assurance) ou via la SCOR (Réassurance)



Les compétences que j'ai acquises :



- Gestion comptable : comptabilité générale, analytique, spécialisée (Finance/OPCVM, Association, Assurance)



- Gestion technique comptable en réassurance



- Connaissances juridiques spécifiques liées aux domaines...



- Contrôle Interne



- Normes & Procédures : conception et modélisation, spécificités AMF



- Conduite du changement : méthodologie ISO, mise en place d'outil de suivi d'activité...



- Maîtrise des Outils de bureautique (Pack Office + VB), MEGA Process (Modélisation de Procédures), BO Xi