Guilhem BEDOS

Diplômé en design industriel et graphiste freelance depuis 1998, j'ai travaillé dans tous les secteurs du domaine graphique (PAO-DAO, jeu vidéo, web design, 3D) et peux ainsi réaliser tous les visuels pour valoriser votre activité : illustrations, mises en page d'affiches ou de flyers, cartes de visite et tous types de documents imprimés.



Parmi d'autres, j'ai travaillé pour ou bien chez IKEA, Esteban, Ubisoft, Nidecker et Xtronaut.



Parfaitement autonome, je suis disponible pour tous types de travaux print et 3D.



guilhembedos.portfoliobox.net



Mes compétences :

Infographiste

Graphisme

Infographie

Maquettiste

Designer

Coreldraw

Graphiste

Dessin

Dessin vectoriel

Publicité

Retouche d'images

Communication visuelle

Retouche photo

PAO

Texturing

Design produit

Design industriel

Design graphique

Mise en page

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Rendu 3d

3D Studio Max

Modélisation 3D

Corel Draw Suite

Pub

Logo

Illustration