Lyane HENRY

L' AGENCE DIGITALE tooap est spécialisée en :



- Marketing - Référencement / Développement Web et mobiles.



Créez votre application, votre jeu mobile ou votre site.



Nous regroupons des équipes pluridisciplinaires pour répondre à vos besoins.



Présente à LYON et MARSEILLE.



Contactez nous sur : https://tooap.com

-------------



http://tooap.com développe actuellement un moteur de recherche gratuit :



http://lookap.me/



sur lequel vous pouvez présenter sur votre porte-folio, votre expertise, réalisations... dans votre domaine d'activité.



http://lookap.me/ est un porte-folio de mise en relation freelancers/entreprises.

Entreprises et Freelancers, consultez et inscrivez gratuitement votre recherche en ligne.





Pour en savoir plus, contactez nous :



contact.lookap@gmail.com. (merci d'indiquer contact Vidéo).



Mes compétences :

Management opérationnel

Sourcing

Webmarketing

Marketing digital

Rédaction de contenus

Community management

Documentation