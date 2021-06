Acteur dans le management de projets, très impliqué dans les défis de la révolution digitale qui s'imposent de nos jours, j'organise les projets et les processus métiers pour faire évoluer les systèmes d'information et les adapter au terrain.



J'ai l'expérience du management de projets internationaux.

Mon expérience de ces dernières années s'est nourrie de :



- Projets internationaux innovants autour du Web 2.0, du collaboratif, de la mobilité (Autopartage) et du Cloud.



- La mise en place d'architectures orientées service, Lean et agile.



- Ainsi qu'une bonne dose de connaissance réseau (Fibre, Cuivre, Hertzien et Sat)



Guillaume@amadieu.fr

06.19.13.50.63



Mes compétences :

Chefferie de projet GC, Etudes et Informatique

Gestion des risques