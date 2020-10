Guillaume BAUDRON

Spécialiste de la gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire, j'ai occupé différentes fonctions dans des groupes internationaux. Après avoir crée et dirigé le département "Qualité/Support Technique/Restaurant Excellence Europe" (27 pays, 1050 restaurants) du Groupe Yum! (Pizza Hut, Taco Bell, KFC), j'ai été membre du CODIR de Candia (Groupe Sodiaal) où je dirigeais le département Qualité (7 usines). Je suis aujourd'hui membre du CODIR Opération du Groupe Labeyrie Fine Foods où je dirige les départements Qualité/Sécurité des Aliments, Recherche & Développement (19 usines en France et en Europe).



Mes compétences :

Agroalimentaire

Audit

Audit qualité

Formation

Hygiène

International

Manager

Nettoyage

Qualité

restauration