Guillaume BODEREAU

• 7 années d’expérience en publicité et en recherche marketing

• Habitué à travailler avec des contraintes de temps et de budgets

• Excellentes qualités relationnelles et capacité avérée à gérer et à travailler en équipe

• Aptitude avérée à travailler seul à distance quotidiennement ou lors de voyage d'affaires

• Excellente capacité d’écoute et d’empathie

• Très bonne gestion du temps et des priorités

• Orienté résultat, bonne organisation et gestion du stress

• Adaptable à toutes situations. Attitude positive

• Aptitude à prendre des décisions et à prendre en main efficacement la gestion de projets



Mes compétences :

Communication

adaptable

sociable

international

optimisation

commercial