Guillaume BOUDARHAM

Docteur en sciences physiques et titulaire d'un diplôme universitaire en criminalistique, j'ai créé le Laboratoire Pluridisciplinaire de Criminalistique en 2014 afin de contribuer à la manifestation de la vérité en mettant mes compétences professionnelles en physique et chimie au service de la justice. Ces compétences sont sans cesse approfondies et mises à jour par de nouvelles formations complémentaires dans divers domaines des sciences ou du droit. Elles me permettent d'acquérir de nouvelles connaissances sur les traces : types de traces présentes sur les lieux en fonction de l'activité criminelle, les moyens de les détecter et de les analyser en laboratoire, etc. Mon expérience professionnelle reconnue par mes pairs, l'utilisation de techniques de plus en plus performantes, et ma pugnacité me permettent de proposer des prestations de qualité.



Ces compétences m'ont déjà permis de contribuer à la manifestation de la vérité dans le cadre d'affaires de meurtres, viols, de contre-enquêtes pénales et d'accidents divers.



Points forts en 2020

- 7 ans d'expériences professionnelles en laboratoire (CNRS & CEA)

- 11 ans d'expériences dans l'enseignement supérieur de la Physique & Chimie

- 6 ans d'expériences professionnelles en criminalistique