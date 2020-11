Guillaume BOULAN

De formation Ingénieur en Informatique Industrielle effectuée à l'IG2I (Département de l'Ecole Centrale Lille), je me suis orienté vers le Génie des Systèmes Avancée. De par ma passion de l'automatisme, l'électricité, l'électronique, les process de fabrication et mon intérêt pour l'organisation et la mise en place d'outil de gestion, je me suis orienté vers la carrière de Responsable Maintenance.



J'ai pu me consacrer à l'amélioration, la fiabilisation des moyens de productions et la proposition des gros entretiens et des investissements. Cela inclut la phase d'étude de faisabilité et le montage des budgets dans le cadre de l'implantation de nouvelles lignes de production.



Après cette première expérience, je me suis orienté sur la mise en place de nouvelles méthodes d'organisation (5S, AMDEC, MRP). Le but étant de sensibiliser progressivement le personnel (Opérateurs, Techniciens, Responsables) à des thématiques de diminution de gaspillages et à leur implication forte dans l'amélioration de leurs machines. Cela m'a amené, en accord avec ma direction à intégrer la formation Mastère Spécialisé Responsable Amélioration Continue et Performance industrielle, validée avec succès par un diplôme obtenu en 2014.



Depuis 2016 je suis chargé du pilotage de l'usine de fabrication de produits anti-vibratoires en caoutchouc recyclé. Cela me permet de mettre en pratique une organisation de la production moderne, plaçant l'humain au cœur du système et s'appuyant la philosophie Lean et ses outils. L'objectif, en accord avec la direction du groupe, est de s'orienter vers l'industrie 4.0.



Mes compétences :

Automatismes industriels

Informatique industrielle

Informatique

Automatisme électricité électronique système

Gestion de projet

Maintenance industrielle

Électricité

Mécanique

Hydraulique industrielle

Pneumatique et électrique

Process

Lean

TPM

Hoshin

Kaizen