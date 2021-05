Guillaume CHATAGNON

Motiv'Solutions est constamment à la recherche de nouveautés technologiques dans le monde qui participent à réduire la fracture du numérique.



Motiv'Solutions souhaite participer à l’amélioration des pratiques éducatives et de rendre ainsi l’enseignement ludique et interactif, de rendre plus conviviales les formations ou réunions en entreprise.

Venez nous rendre visite sur notre site: http://www.motivsol.com



Nous sommes continuellement en recherche de partenariats en tout genre donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous.



Ancien sportif de haut niveau en Karaté pendant plus de 10 ans,j'ai l'intime conviction que le monde de l'entreprise et ses challenges sont en rapport directe avec le monde du sportif.



A très bientôt le plaisir de discuter ensemble.



Guillaume,



Mes compétences :

Entrepreneur

Manager

Ventes

International

MBA

Marketing

Commerce international

Finance

import-export