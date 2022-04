Marc GEOFFROY

J'accompagne, je supervise et je soutiens les projets technologiques des actuels et futurs clients de SMART Technologies dans toutes les phases de développement, depuis le brain-storming initial en passant par les études, le déploiement et l'accompagnement.



Dans une vie antérieure, en tant que conseil indépendant, j'ai aidé mes clients à communiquer sur leurs produits, leurs services ou leurs solutions : j'ai réalisé pour eux des documents mettant en valeur les bénéfices qu'ils peuvent apporter sur le marché.



Enfin, j'ai 'commis' une histoire de la dématérialisation de la musique et une analyse des raisons du succès de l'iPod, en collaboration avec Gilles Dounès (http://www.macplus.net ), paru en 2005 aux éditions Dunod : 'iPod Backstage' - Les coulisses d'un succès mondial.



Plus : http://fr.linkedin.com/in/marcgeoffroy



