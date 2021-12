Pascale PAUTRAT

Responsable de Secteur dans un service d'aide à domicile, je suis réactive et ai l'esprit d'équipe développé car j'ai du m'adapter rapidement dans la continuité du travail débuté par mes collègues lorsque j'étais volante

J'ai été amenée aussi bien à travailler sur des périodes des quelques jours à plusieurs mois en remplacement ouen soutien quotidien

Cela me permet également d'avoir une vision globale de l'ensemble des services.

Je suis en poste fixe sur Paris depuis septembre 2016 et l'ai été sur St-Denis pendant 1an 1/2, j'ai donc pu maintenir et développer l'activité qui m'a été confiée



Mes compétences :

Spectacle

Contact aisé

Évaluation des risques professionnels

Planning d'activité et resourcing

Art contemporain

Management d'équipe

Dynamisme. Esprit d'équipe

Evaluation des besoins

Apologic

Spectacle vivant

Réactivité

Gestion administrative

Loi du 2 janvier 2002

Pléiades

Bionettoyage