VD Conseils est une société de conseils, d'évaluation interne-externe (habilitée) et de formation spécialisée dans le secteur sanitaire et médico-sociale, depuis plus de 15 ans.



« Chaque structure, quelle que soit sa taille, a un jour besoin de savoir où elle en est. Chacun peut avoir besoin d’un soutien, d’un outil de contrôle, de l’avis d’un spécialiste. C’est à partir de ce constat et après de nombreuses années d’expériences que j’ai fondé «VD Conseils ». Vincent Domergue



Nos accompagnements:



AUDIT: Une étude adaptée de votre structure (tant sur le plan organisationnel que sur le plan humain) et basée sur votre référentiel métier (existant ou à créer) avec pré diagnostic, rapport écrit et/ ou présentation orale. Nous vous garantissons un constat exhaustif et des pistes d’améliorations.



CONSEILS : Un projet initial de développement à décliner en actions spécifiques ou à mettre en œuvre ? Votre vision à ajuster à celle de votre équipe ? Un changement à accompagner ? La nécessité d’optimiser votre efficacité ?...Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés et mettre nos compétences à votre service.



COACHING: Un accompagnement professionnel sur mesure vous permettant d’améliorer vos performances, de déceler les freins pour les dépasser et d’apprendre à mener une démarche de projet à partir d’un objectif clairement défini et mesuré.



SEMINAIRES : Une occasion pour vous de rencontrer, en dehors de votre cadre professionnel (classique et habituel) d’autres professionnels du secteur ou de réunir les membres d’une même équipe. Le but : partager, échanger vos idées, avoir une réflexion commune et créer une cohésion de groupe sur un projet commun.



FORMATIONS: Evaluation interne, management, gestion de projets, organisation, RH et Qualité, nous sommes en capacité de répondre à vos attentes, il suffit juste de nous fournir un cahier des charges et nous réalisons une réponse sur mesure.



Un seul objectif: remettre la personne en situation de dépendance au coeur du projet de votre structure !



