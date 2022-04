Marc GEOFFROY

Créateur et dirigeant de NEWCAMP, société holding de reprise et de prestation de service en amélioration de performance aux TPE, PME industrielles (conception 3D, coûts, délais, qualité, organisation, animation).



Une pratique étendue et variée de l'industrie (des études à la production et à la commercialisation).



*culture du résultat, fort sens du leadership et de la communication.

*aptitude forte en animation et motivation des hommes.

*expériences conséquentes et évolutives dans des entreprises à forte sensibilité client et industrielle.

*sens, goût et passion de la technique.

*conception du management fédératrice, stimulante et factuelle.



Mes compétences :

Management

SAP

Pilotage de la performance

Communication

Stratégie

Conduite du changement

Amélioration continue