Frédéric CARPENTIER

Habitué à conduire le changement dans le monde difficile de la métallurgie et de l’usinage sur les trois moteurs de l’entreprise, financier, social et industriel. Des expériences de direction réussies dans des tailles d’entreprise de 30 à 500 personnes pour des groupes d’Equipementiers de rang deux à Constructeur automobile. Une méthode, le management par la conduite de projet qui place l’homme au centre des axes qualité, logistique sécurité et motivation. L’utilisation des outils de la TPM, qualité totale et du management de terrain, voilà résumé en quelques lignes cette expérience de 30 années de terrain.



Mes compétences :

INNOVATION

MANAGEMENT

MANAGEMENT DE PROJET

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT