Marie-Christine PESSIOT

Accompagnateur de dirigeants et "facilitateur", management du changement, spécialiste des organisations Agiles : gestion et organisation, constitution et animation de groupes transverses (Codéveloppement).

Fondatrice du Club Agile Provence pour promouvoir l'Agilité dans les organisations







Activités complémentaires :



- Création fin 2009 et animation d'un groupe GERME (Groupe d'Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises) en Avignon :

http://www.germe.com/page_groupe.aspx?gid=10044



- Création et animation depuis février 2015 du Club Agile Provence pour promouvoir et concrétiser l'application des méthodes Agiles dans les entreprises : https://clubagileprovence.wordpress.com/



- Club Evh de dirigeants en cours de création pour animation en tant qu'expert Evh : http://www.reseau-evh.com/



- Membre du CA d'ALUMNI BA et présidente de la SIBA Alumni Investissement II à Aix en Provence :

http://www.alumni-ba.com/ ,

Coordinatrice et animatrice de formation du réseau de BA.



- Co-fondatrice de l'association ADINVEST regroupant plus de 30 investisseurs privés en vue de faciliter leurs prises de participations (toujours minoritaires) dans des PME et d'en accélérer le développement :

http://www.adinvest-development.com/association/le-bureau/



Mes maîtres-mots : écoute, authenticité, respect, efficacité, adaptabilité



Mes compétences :

Budget

Budget control

Business

Coordination

EFFICIENCY

Formation

Fusion Acquisition

Ingénierie

Ingénierie financière

Intérim management

Management

Organisation

Pilotage

Réactivité

Stratégie

Strategy

Administration d'entreprises

Adaptabilité

Réseaux