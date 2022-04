Marc GEOFFROY

Bonjour,



je suis un entrepreneur, dynamique et passionné par son activité.

Mon domaine de compétence est la charpente bois en neuf et rénovation,

La conception bioclimatique et l'isolation écologique sont des domaines que je maîtrise.

Riche de mon expérience,

je souhaite créer des contacts pour partager et élargir mon réseaux,

afin que dans un futur proche,

nous puissions collaboré sur des projets.



cordialement.







Mes compétences :

Calcul de structure bois

couverture

Energies renouvelables

Charpente bois

Zinguerie

Architecture Bioclimatique

isolation écologique