Guillaume D'HUEPPE

Entrepreneur autodidacte et passionné j'ai créé ma première auto entreprise à 19 ans pour financer mes études.



J'ai choisi mon parcourt de formation (commerce & gestion) avec pour objectif de pouvoir proposer un profil polyvalent particulièrement adapté aux PME.



Lors de mon expérience en alternance dans la construction maisons individuelles j'ai intégré l'entreprise à sa création. La société a recruté par la suite de nouveaux commerciaux, j'ai pris naturellement le lead de l'équipe en formant et accompagnant les derniers arrivés.



Par la suite j'ai créé une société qui édite des applications web destinées aux professionnels de la vente. Au démarrage de la société j'ai pris les fonctions de chef de projet pour le développement de la première application (cahier des charges + recherche de développeur, designer, intégrateur en freelance). Par la suite j'ai pris en charge la commercialisation (B to B) de l'application en marque blanche.



Mes collègues et amis disent de moi que je suis quelqu'un de rapidement autonome, je ne compte pas mes heures, j'ai le goût du challenge et un bon sens du relationnel (avec une touche non négligeable d’humour).



Je suis également quelqu'un d’ambitieux qui se donnera corps et âmes dans son métier pour évoluer.



Prenez au moins une heure pour me rencontrer après-tout mon métier c'est de fédérer et convaincre !







Mes compétences :

WEB

Commercial

Comptabilité

Gestion de projet

Entreprenariat

Informatique