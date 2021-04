Guillaume Daniaud, graphiste/infographiste, création graphique, charte graphique, print, covering véhicule et conception d'enseigne et signalétiques diverses.



//Graphiste freelance (Klips graphisme) depuis 2013, (Galerie océanis Leclerc Saint Gilles, artisans et professionnels du département, association Bazarason 2013-2015, Fesitval les Givrés design graphique des affiches, flyers et signalétique, Rockeurs ont du coeur,....)



//Infographiste à temps plein au sein de l'entreprise SignaVision à Saint Gilles Croix de Vie, spécialisé dans l'enseigne, la signalétique, covering véhicule, impression grand format, et imprimerie. Depuis février 2014.



Mes compétences :

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Indesign CS5

Carte de visite

Impression

Logotype et ses déclinaisons

Création de charte graphique

Communication

Illustration

Flyers

Graphisme

Dessin

Photographie

Freelance

graphiste