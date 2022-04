Guillaume DE MÉNIBUS

Principaux domaines d’interventions :



- Organisation des synergies industrielles

Stratégie industrielle

Marketing industriel et développement commercial

Productivité et délais courts dès la conception

Politique achat et politique d’approvisionnement

Maîtrise et performance de la fonction achat

Pertinence des outils de pilotage (product costing, tableaux de bord)

Systèmes d’information d’entreprise (ERP, SGDT, …)



- Logistique industrielle

Intégration des flux des fournisseurs aux clients (Supply Chain)

Management des ressources de production et de distribution (MRP-2, DRP)

Simplifications des flux et de leur pilotage

Gestion des stocks et des approvisionnements

Systèmes d’information de gestion de production (GPAO, …)



- Management des Opérations

Système de management par la Qualité (ISO 9001/9004 – V2000)

Réactivité des organisations

Production à délais courts et réimplantation en ligne de produits

Kanbans, SMED, et autres outils du Juste à Temps (JAT)

Management visuel et Kaisen

Maîtrise des Capacités de Production (TPM)



- Productivité individuelle et collective

Recherche de productivité par l’aménagement du temps de travail

Implication du personnel dans l’efficacité de leur mission vers l’entreprenariat

Outils de pilotage de la performance individuelle et collective



-- Principales références :



Hurel-Hispano, ICI, KSB, Oril industrie, Novacel (Chargeurs), Sanofi~Synthélabo, Toshiba, Valois, Zalkin...

Mais aussi des petites entreprises comme Bobet, Celec, Coméconomiseur, ETI, Etudes Techniques RUIZ, LTP, Norval, …

Des entités publiques comme la DDE76 (pour le port de Dieppe) et la Ville de Rouen.

Est expert auprès la Cour d’Appel de Rouen, de la Drire et participe aussi à diverses formations de l'E.S.C. de Rouen.



Mes compétences :

AMDEC

APICS

Conseil

CPIM

Distribution

DRP

ERP

ERP GPAO

Gestion production

GPAO

ISO 9001

Kanban

Maintenance

Management

Management visuel

MRP

Organisation

PME

PMI

Production

SCM

smed

Stratégie

Supply chain

TPM