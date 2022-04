Guillaume DE MISOUARD

Jeune diplômé de ESCP Europe, j'ai débuté mon parcours par une première année sur le campus de Paris. Puis j'ai choisi le campus espagnol de Madrid pour suivre l'année de Master 1. Un an et demi de césure partagés entre des stages chez Bouygues et Michelin m'ont permis de confirmer mon intérêt pour les métiers des achats vers lesquels je souhaite aujourd'hui m'orienter. Toujours avide d'expériences nouvelles, internationales, sportives et formatrices, j'ai terminé ma scolarité par un semestre d'étude dans une université partenaire indienne puis 6 mois dans les rangs de l'Armée de Terre et des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan en tant qu'officier de réserve dans le cadre du Programme Grande Ecole.





Mes compétences :

Purchasing

Achats

Microsoft Excel

Suivi des fournisseurs

Visual Basic

Réduction des coûts

Contrôle des coûts

Relation fournisseurs

Négociation achats

Sourcing international

Microsoft PowerPoint