Guillaume DE PENFENTENYO

Je suis depuis plus de 7 ans chez Roussel (grossiste en pièce auto, poids lourds et industrie) où j'ai été recruté pour créer, organiser et développer un atelier de réparation des véhicules automobiles léger. Cet atelier est intégré au sein des autres activités après vente de l'entreprise (diesel, culasse moteurs, taxi, tachygraphe...) dont j'ai aussi la charge.



Le développement se fait surtout par une approche commerciale vis à vis des PME / TPME, qui recherchent des conditions sur leur volume de parc auto, ainsi qu'un service clé en main, avec un seul interlocuteur.



Mes compétences se traduisent par la création et la mise en oeuvre externe de la partie commerciale (prospection, devis, facturation, gestion des litiges...) et par la gestion en interne des différents savoir-faire humain de l'entreprise.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Négociation

Marketing

Automobile

Chef d'atelier