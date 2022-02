Isabelle DE PENFENTENYO

Mon parcours:



- coaching,

- langues (traductions et interprétariat),

- écriture (poésie, romans, nouvelles)

- psychothérapie

- ONG (représentante d'une oeuvre d'adoption au Viet Nam, déléguée régionale)

- pratique de la pleine conscience,

- et 14 ans entre Afrique et Asie,



m'a permis d'enrichir, d'approfondir et d'élargir ma vision du monde.



Aujourd'hui, mon expérience me permet d'accompagner mes clients dans leur accomplissement personnel et la création de leur vie.



Formatrice, je propose des modules en:



-gestion du stress

-gestion du temps

-gestion relationnelle

-un nouveau chapitre de vie, la retraite

-retour d'expatriation

-leadership

-développement personnel



Enfin, en tant que coach et thérapeute, je supervise les professionnels de l'accompagnement.



J'exerce donc en tant que:



-FORMATRICE

-COACH

-THERAPEUTE

-TRADUCTRICE



blog: http://blogosapiens.typepad.com



Mes compétences :

Psychologie

Coaching

Développement personnel