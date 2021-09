Guillaume DE RENTY

Après des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), j'ai intégré Polytechnique Nantes, qui forme des ingénieurs en Informatique réseaux et logiciels, puis complété par un DEA.



J'ai réalisé pour lenseigne Leclerc un Cyber Esp@ce de 90 postes reliés en réseau dans le cadre de leur campagne de démocratisation Internet. La société ma ensuite confié les responsabilités de « responsable du rayon informatique », ce qui ma permis détoffer mes connaissances en ce qui concerne la gestion de stocks, les négociations fournisseurs, les budgets Léquipe que jai eu à manager était constituée de sept personnes, principalement des vendeurs et des techniciens. Cette expérience, très enrichissante, ma permis dapprécier le côté management des ressources humaines, tant au niveau administratif quau niveau relationnel.



Ensuite, jai été engagé au sein de Sylis France en tant que Qualifieur fonctionnel dans le cadre dune Tierce Recette Applicative chez Peugeot Citroën ; ce qui ma confortablement aidé à avoir une approche plus fonctionnelle du métier de développeur. Jai ensuite été sélectionné pour assumer des charges plus lourdes, tant en terme de management quen terme de qualification au sein de PSA Peugeot Citroën puis au sein de la société La Poste. J'ai été en charge de la recette interne de l'application qui gère le référentiel comptable de La Poste au niveau national. Mon équipe était constituée de 6 personnes dont 3 sont des postiers.



J'ai ensuite intégré le groupe La Poste en tant que chef de projet MOE d'une application d'infocentre comptable. Mon équipe était constituée de 3 postiers et d'un prestataire. J'étais responsable de la coordination générale des demandes entre les services et du bon fonctionnement de cette application d'informatique décisionnelle.



Fort de cette dernière expérience, j'ai accepté de participer à la reconstruction du système comptable de La Poste vers l'ERP SAP, pour la partie reporting décisionnel.



Je travaille actuellement sur l'ERP SAP, dans le domaine SAP BW, SAP EP et Solman.



Parallèlement à mon activité au sein du groupe La Poste, j'exerce également comme formateur informatique sur des sujets divers, à l'Université de Nantes principalement.



Parlant couramment Anglais et ayant passé le diplôme du TOEIC (Test of English for International Communication) dès la première année d'école d'ingénieur, je continue à pratiquer fréquemment cette langue. J'ai étudié également l'espagnol ponctué de séjours réguliers dans ce pays et ai des connaissances de base en Italien.



Mes compétences :

HA900 : SAP HANA Live

HA100 : Introduction SAP HANA

BOID10 : BO Universe Design Tool

HA300 : Modélisation SAP HANA

BOW310 : Web intelligence niveau 1

DBW73 : Delta BW 7.0 vers 7.3

BC416 : ABAP Web Services

EP200 : Portail SAP Netweaver

WFRSMI : Gestion projets SOLMAN

BW360 : Optimisations BW

BW362 : BW sur Hana

BW350 : Acquisition et delta

BW310 : Data Warehousing BW

BW305 : Reporting BW

BW330 : Modélisation BW

VIM Bootcamp