Guillaume DE VERGIE

Bonjour,



Ingénieur commercial puis d'affaires sur le marché de la prestation intellectuelle depuis plus de 15 ans, j'ai navigué entre la vente de prestations de formations généralistes ou techniques, de conseil ou de placement de compétences sur des missions longue durée pour des grands groupes industriels ou de service.



Actuellement chez Takoma, société spécialisée dans la valorisation de l'information, je m'adresse aux grands compte pour leur proposer des services en ingénierie de formation en présentiel et e-learning sur mesure, en documentation technique, en traduction et en développement informatique.



Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter à guillaume.devergie@takoma.fr