Proche du terrain et motivé par les projets, mon ambition est de faire progresser mes collaborateurs à la fois au niveau de leurs résultats et de leurs compétences.

Dans le cadre de mon évolution professionnelle et personnelle, je m'appuie sur mes valeurs qui sont avant tout la confiance et le progrès.



Mes compétences :

distribution

distribution professionnelle

management

multi sites

logistique

gestion

CHR

service client