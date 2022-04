Guillaume DELBECQUE

Désirant progresser et tenace, après avoir obtenu un DUT GEA en 1991 de façon classique, j’ai suivi une formation continue qui m’a permis d’obtenir le DECF (DCG) en 2000.



Cette formation, associée à mon implication, m’a permis d’évoluer : après avoir occupé plusieurs postes de comptables, j’ai été plusieurs fois Responsable Administratif et Comptable et Responsable Consolidation et Reporting au sein de groupes cotés. Je suis aujourd'hui Directeur Administratif et Financier d'une filiale d'un groupe anglais.



Au sein de ces différents postes, je mets en œuvre mes connaissances techniques principalement en comptabilité, fiscalité, paye, droit social, consolidation sous référentiel IFRS et reporting.



Bon manager, j’ai encadré avec succès des équipes comptables et j'ai été responsable du management transversal de responsables financiers de filiales.



Je suis responsable des relations avec les commissaires aux comptes, les banquiers et les avocats.



Décideur, organisé, j’ai mis en place des services comptables et des procédures comptables groupe.



Rigoureux, pragmatique, j’ai aussi été responsable de l’implémentation de logiciels métiers : comptable, paye, consolidation et décisionnels pour le reporting.



Je pratique très régulièrement l’anglais dans le cadre de mon activité professionnelle.



Enfin, la plupart de mes employeurs disent de moi que je suis discret, loyal et direct.



contact: lgdelbecque@orange.fr



Mes compétences :

SAP BFC

Word

Excel

Reporting

Consolidation

IFRS

Comptabilité