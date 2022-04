Guillaume DELFINO

Diplômé d’Ecole Supérieure de Commerce et titulaire d’un Master en "Gestion Patrimoniale" au sein du CETFI d’Aix en Provence, j'exerce depuis plus de 3 ans une activité de véritable Conseiller en Gestion de patrimoine (International Premier Relationship Manager) en assurant des problématiques fiscales, financières et successorales dans un environnement international.



En charge de la clientèle fortunée internationale et patrimoniale de l’agence HSBC ST TROPEZ, je validais, précédemment, une expérience dans une Banque Privée sur Aix en Provence (La BPE, banque privée du Crédit Mutuel de la Fédération de Bretagne).



Depuis plus d'un an, cette banque internationale et notamment ses décideurs me font confiance et semblent reconnaître mes compétences en la matière.



Situé au carrefour d'une clientèle internationale, cette expérience m'amène souvent à confronter, opposer et optimiser une fiscalité, des placements de dimension européenne, voire mondiale. En effet, il est loin le temps où nos clients fortunés focalisaient leur approche dans l'unique pays de résidence: Le terrain de jeu de "l'optimisation" est devenu européen. Ils bénéficient à plein de la bataille que se mène les états membres dans la compétition fiscale.



Mon sentiment est simple sur ce métier : Dans un monde en perpétuelle mutation et, me semble -t-il, de plus en plus complexe, seul le conseil, l'expertise nous évite de faire des choix mal adaptés (et trop souvent mal vendu) qui peuvent s'avérer coûteux et quelquefois dramatiques dans l'avenir.



Partisan pour une réglementation de la profession, je dois avoué que je m'intéresse de très près à la future proposition de loi de Louis Giscard d'Estaing sur la création d'un ordre professionnel...



Mes compétences :

Banque

Fiscalité

Finance