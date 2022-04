Guillaume DELFORGE

Concepteur Intégrateur Web, je me suis formé en autodidacte sur les languages HTML5 et CSS3. Suite à cela, je me suis découvert une véritable passion, j'ai donc décidé de me lancer dans une formation à EFFICOM LILLE en tant que Concepteur Intégrateur Web niveau Licence. Grâce à cette formation, j'ai pu apprendre SASS, Php, Javascript et Jquery. J'ai ensuite effectué une formation de 6 mois, chez LCVA, une agence web, spécialisée dans le e-commerce, basée à euratechnologie à Lille.



Venez voir mon GitHub : https://github.com/Beezkit



Mes compétences :

Javascript

Photoshop

Prestashop

Wordpress

JQuery

HTML 5

CSS 3

Bootstrap

Responsive Design

Symfony2

Git

Ajax

Grunt.js

Sass

Compass