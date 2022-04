Guillaume DELLEA

Fort d’une expérience de près de dix années dans le secteur du spatial, je souhaite évoluer sur de nouvelles responsabilités.



Mes activités présentes allient défis techniques et opérationnels, contacts humains multiculturels et travail sous haute pression, le tout dans une perpétuelle recherche d’optimisation.



Mon dynamisme est ma plus grande qualité. Sociable et leader à la fois, je suis un homme de terrain, habitué à prendre des décisions ayant des impacts planning importants. Je suis doté d’un fort esprit de synthèse et particulièrement motivé pour m’investir pleinement dans de nouveaux projets.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

AIT spatial

Excel VBA

Lean management

Mécanique spatiale et SCAO

Essais fluides et électriques

Gestion de la production

Management fonctionnel et opérationnel

Ingénierie