Tony PAVIE

Je suis actuellement chef de projet Performance sur la chaîne d'assemblage finale de l'Airbus A350 à Toulouse.

J’ai pu mettre en pratique l’ensemble de mes formations au sein de grands groupes industriels comme RENAULT (Auto Chassis International), VALEO, BOSCH et EADS Astrium qui ont une véritable culture industrielle : production, qualité et projet. J’ai ainsi pu montrer de réelles capacités d’intégration, d’adaptation et de rigueur exigées dans ces domaines de compétence. La production fait parti intégrante de mes différentes missions exécutées précédemment.

Mon cursus scolaire en cumulant mes stages et avec mon début de carrière m’ont permis d’avoir plus de cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine industriel. Cela m’a permis d’établir mon projet professionnel, devenir chef de projet comme actuellement, puis manager de département à terme. La nature transverse de ces métiers, l'aspect relationnel et humain m’attire particulièrement.

J’assimile ces métiers à un chef d’orchestre qui se doit de savoir jouer de plusieurs instruments pour pouvoir coordonner son équipe.



Mes compétences :

Aérospatiale

Automobile

Management

Production

Qualité

Qualité projet