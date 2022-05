Romain LE QUER

Entré dans la vie active depuis Septembre 2007, j'ai occupé jusqu'en 2011 le poste d'Ingénieur Qualité Projet Logiel au sein d'une filiale d'un grand groupe aéronautique, avec pour mission d'assurer le suivi qualité de projets logiciels au forfait.



Mes missions principales étaient variées:

- Déploiement des pratiques CMMi sur les projets de développement logiciel.

- Suivi de la mise en œuvre des méthodes et procédures au travers de vérifications produits et processus.

- Communication sur l'activité de vérification aux Responsables concernés.

- Support dans le déploiement des pratiques CMMi auprès des chefs de projet.

- Développement et maintien des processus et bonnes pratiques méthodologiques et organisationnelles.



J'occupe désormais le Poste d'ingénieur Qualité dans la branche OEM de la société PARROT.

Ma mission est sensiblement la même mais dans un contexte totalement différent puisqu'il s'agit de modules électroniques intégrant un grand nombre de fonctionnalités innovantes pour des constructeurs automobiles, principalement Allemands.

Il est désormais question pour moi d'aborder les problématiques Qualité Produit et Projet dans leur ensemble, de la phase de conception à la phase d'industrialisation.



J'ai également lancé un projet personnel en parallèle avec 3 associés : Faubourg 54.

L'idée est relativement simple: s'amuser à travers notre e-concept store en proposant à notre communauté toutes nos idées de créations qui nous passent par la tête. Il s'agit pour le moment principalement de textile, mais de nouveaux projets ne tarderont pas à alimenter notre offre.

Toute l'actualité de notre site à suivre sur faubourg54.com.



Mes compétences :

8D

AMDEC/FMECA

Qualité

CMMI

Norme ISO 9001

Assurance qualité

Analyse fonctionnelle

AMDE/FMEA

Développement logiciel

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Adobe Illustrator

CINEMA 4D

Gestion de la production

Community management

Réseaux sociaux

Marketing

Microsoft Excel

E-commerce

Microsoft Word

Communication

Webmarketing

Microsoft PowerPoint

Web marketing

Textile

Social network

Photoshop

Gestion d'entreprise

Textiles