Guillaume DELOR

DEPUIS 2012 › U.P.S ENTREPRISE MONDIALE › RESPONSABLE MAINTENANCE DES BATIMENTS DU SUD DE LA FRANCE

> Management d’équipes et de sous-traitants.

> Supervise la maintenance et les travaux.

> Gestion des budgets de maintenance et travaux.



AVRIL 2005 – JUIN 2012 › SOGETREL ENTREPRISE NATIONALE › RESPONSABLE MAINTENANCE ET TRAVAUX

> Management de conducteur de travaux, chef d’équipes, techniciens et ouvriers.

> Supervise divers projets de télécommunication pour l’armée et les opérateurs téléphoniques.

> Gestion des budgets des projets et des contrats de maintenance.



NOVEMBRE 2000 – MARS 2005 › INEO INFRACOM ENTREPRISE NATIONALE › FORMATEUR MAINTENANCE

> Technicien sur divers projets de télécommunication pour les HLM et Numéricâble.

> Maintenance de réseau de télécommunication et formateur



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi de chantiers

Maintenance industrielle

Microsoft Office

Maitrise d'oeuvre

Electrotechnique

Gestion de maintenance

Traduction anglais français

Télécommunications

AutoCAD