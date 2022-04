Guillaume DELVA

Les biotechnologies sont devenues un enjeu majeur par leurs capacité à apporter des réponses à de nombreux défis dans divers domaines, comme la santé et l'environnement.



Après une solide formation en biotechnologie, mes 4 années d'expérience en recherche, développement de process et production m'ont apporté un vision d'ensemble des enjeux présents à chacune de ces étapes.

Aujourd'hui, je souhaite m'orienter vers un poste d'ingénieur R&D en biotechnologie pour mettre cette expérience, mes compétences en gestion de projet et biologie moléculaire au service d'une entreprise innovante pour développer de nouvelles biothérapies ou biomolécules.



Passionné, curieux et enthousiaste, j'aime travailler au sein d'une équipe dynamique et innovante.

N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur nos intérêts professionnels réciproques.



Mes compétences :

Gestion de projet

Biologie moléculaire

Qualité

Microbiologie

Culture cellulaire