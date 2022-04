Titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées au traitement d'images, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le secteur privé en tant qu'ingénieur de recherche dans le domaine de l'imagerie biomédicale. J'ai à cette occasion été en charge de développer un module de visualisation (lancer de rayons, MIP, isosurface...) et d'analyse 3D (segmentation par level-set, arborisation, comptage...). Cette expérience m'a amené à consolider mes compétences en programmation C++ dans un environnement de développement professionnel. Dans le cadre de mes travaux, je me suis spécialisé dans l'optimisation logicielle par calcul parallèle (multi-processing, multi-threading, vectorisation SSE, GPGPU avec OpenCL).

Grâce à cette double compétence académique/privée qui allie algorithmes mathématiques et programmation C++ avancée, je souhaite mettre à profit mon savoir dans le développement à façon de logiciels spécifiques liés au traitement d'images n-dimensionnelles. Si vous avez un projet, que ce soit dans le secteur public ou privé, n'hésitez pas à me contacter à guillaume.demarcq@gmail.com.



Mes compétences :

Recherche

Traitement d'image

Visual Studio 2010

Mathématiques Appliquées