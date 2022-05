Julien FALLOU

Spécialisé dans la programmation d'application dans le domaine de l'informatique industrielle, je souhaite développer des produits embarqués avec IHM.



J'ai une bonne connaissance en contrôle et mesure car actuellement je suis amené à réaliser des missions pour des bancs de tests.



En terme d'IHM, j'ai pu, dans des langages différents, réaliser des clients légers (j2ee/.Net) et des clients lourds (c++/Qt, C#/WPF, Java/Swt)



Lors d'expériences dans l'aéronautique, j'ai pu réaliser des applications embarquées de type DO178B (Dal B et C).



Mes compétences :

ADA

C

QT

C++

IHM

SCRUM

LINUX

UML

AGILITY

JAVA

DO178B