Guillaume DENOIX

Porté vers l'international depuis toujours (expatrié pendant 5 ans à Taiwan de 7 à 12 ans), j'ai réalisé mon parcours scolaire et professionnel dans l'objectif de travailler en relation avec d'autres cultures.



Doté d'un BTS Commerce International puis d'un Master 2 à Euromed Management en Sales & International Marketing, j'ai voulu coupler ce parcours d'une expérience personnelle au cours de laquelle j'ai descendu le continent africain du Nord au Sud en Renault 4L pendant 6 mois, traversant 17 pays, parcourant plus de 30 000 Km à la rencontre de différentes cultures



Mon stage de fin d'étude chez Heineken en Chargé Merchandising n'a fait que confirmer ma volonté d'évoluer dans une filiale marketing d'un groupe qui me permettrait d'évoluer à l'international.



Fort de mon expérience de 3 an en tant que Responsable de Secteur CHD (Clientèle de restauration traditionnelle, collective, hôtels, Distribution Automatique / Animation des réseaux de distribution..) chez Nestlé Waters afin de me former au métiers de la vente et de la négociation, je recherche aujourd'hui un poste qui me permet d'évoluer à l'international.



Flexible, Intègre, rigoureux et aimant relever les challenges, je suis à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Négociation

International

Vente

Agroalimentaire

Développement commercial

Voyages

CHR

Adaptabilité

Marketing