J'occupe actuellement le poste de webmaster dans la société Rosemood.



Je gère la maintenance et l'évolution des sites fairepartnaissance.fr, fairepart.fr, voeux.net, carnetdefrance.fr et de nos partenaires sous le framework zend.



Mon travail consiste à comprendre les besoins en Front office et Back office afin de permettre une constante optimisation et évolution. De la conception à la maintenance en passant par le référencement, la gestion des performances, .... sont bien des points qui constituent mon quotidien.



Guillaume DERAMECOURT



Mes compétences :

Php/mysql

Zend framework

Linux/UNIX

C++

JavaScript/Ajax

JQuery

C